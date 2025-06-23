Маслозавод экс-владелицы сети закусочных KFC на Кубани продают за 600 млн рублей

Маслозавод «Союз» в Динском районе Краснодарского края, принадлежащий бывшей владелице сети закусочных KFC на Кубани Светлане Поповой, выставили на торги за 600 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги также выставлены доли в уставном капитале фирм, управлявших ресторанами KFC на Кубани: «Гурман 1», «Гурман С», «Гурман КФС», «Гурман КФС ЮФО» и «Бургер». Начальная цена каждого лота составляет 10 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Союз» зарегистрировано в станице Старомышастовская в 2016 году. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Бенефициар — Светлана Попова. Выручка за 2024 год составила 34,2 млн руб., прибыль — 8,6 млн руб.

Всего на аукцион выставлено 22 лота банкрота общей стоимостью почти 1 млрд руб. В состав выставляемого имущества входят также земельные участки и здания в Апшеронском районе Краснодарского края, четыре земельных участка в Прикубанском округе Краснодара площадью от 800 до 900 кв. м каждый, а также нежилые помещения в центре города. Общая начальная стоимость лотов составляет 82 млн руб.

В Москве на продажу выставлены машино-место должника площадью 14,6 кв. м и нежилое помещение площадью 13,9 кв. м. В Нижневартовске реализуются три нежилых помещения общей площадью более 600 кв. м. Среди лотов также представлены доли в уставных капиталах семи обществ с ограниченной ответственностью, включая компании «Гранд Ландшафт» (г. Севастополь).

Дополнительно на торги выставлены 2900 акций ПАО «Сургутнефтегаз» и 0,1764 акции ПАО ВТБ общей стоимостью 300 тыс. руб.

Аукцион пройдет 24 июля 2025 года. Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от стоимости лота до 22 июля. Заявки принимаются до 22 июля 2025 года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», бизнес Светланы Поповой был сконцентрирован в краснодарской группе компаний «Гурман». Эти фирмы управляли заведениями фастфуда с использованием по схеме франчайзинга товарного знака KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыпленок из Кентукки»), принадлежащего американской корпорации Yum! Brands. В 2017 году после проверки ФНС пришла к выводу, что «Гурман» дробил бизнес с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов и уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения.

Тат Гаспарян