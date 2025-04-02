Сделка на курьих ножках

Домовладение бывшей владелицы франшизы кубанской сети KFC Светланы Поповой, которое она успела продать за 59 млн руб. до признания ее банкротом, суд вернул в конкурсную массу. Сделка, совершенная в 2019 году, была оспорена финуправляющим. Суд посчитал, что продажа была совершена с целью сокрытия имущества от кредиторов. На момент заключения договора ее совокупная задолженность перед ФНС составляла 325 млн руб. Эксперты приходят к такому же выводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК) признал недействительной сделку бывшей владелицы сети закусочных KFC, ранее работавших на Кубани, Светланы Поповой по продаже ею своего домовладения в кубанской столице. Соответствующее решение опубликовано в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, в 2019 году госпожа Попова заключила договор о продаже принадлежащего ей жилого дома и земельного участка в Краснодаре (район Немецкой деревни) за 59 млн руб. Права покупательницы на домовладение были зарегистрированы через суд.

Впоследствии в рамках банкротной процедуры эту сделку оспорил финансовый управляющий госпожи Поповой, который посчитал, что продажа домовладения была совершена в период, когда у нее уже имелись признаки неплатежеспособности. Рассмотрев его заявление, АСКК пришел к выводу, что сделка была совершена с целью причинения вреда правам кредиторов, покупатель же знал или должен был знать о наличии претензий ФНС к госпоже Поповой. На момент заключения договора ее совокупная задолженность перед налоговым органом составляла 325 млн руб. Что касается судебного спора по поводу регистрации права, то он был затеян в целях вывода дорогостоящего актива из конкурсной массы, делает вывод АС КК. При этом письменному акту о расчете за имущество наличными суд не поверил, так как покупатель не смог раскрыть источник происхождения такой крупной суммы.

В итоге кубанский арбитраж признал сделку недействительной и обязал покупателя вернуть домовладение с земельным участком в конкурсную массу.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», бизнес Светланы Поповой был сконцентрирован в краснодарской группе компаний «Гурман». Эти фирмы управляли заведениями фастфуда с использованием по схеме франчайзинга товарного знака KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыпленок из Кентукки»), принадлежащего американской корпорации Yum! Brands. В 2017 году после проверки ФНС пришла к выводу, что «Гурман» дробил бизнес с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов и уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения.

После начала налоговой проверки госпожа Попова создала в Санкт-Петербурге ООО «Чикен Юг», на которое перевела активы фирм, входящих в кубанскую сеть KFC. Затем она продала вновь учрежденную организацию с 21 рестораном ООО «Амрест» (сеть ресторанов AmRest) более чем за 1,1 млрд руб. ФНС пришла к выводу, что целью всех этих операций был вывод активов для сокращения имущества ГК «Гурман» для пресечения возможности обращения на него взыскания. По итогам ряда судебных процессов ФНС привлекла «Чикен Юг» и госпожу Попову к субсидиарной ответственности по долгам краснодарской группы и обязала их солидарно выплатить 263,9 млн руб.

Осенью 2024 года ООО «Чикен Юг» закрыло этот долг за себя и за Светлану Попову, после чего попыталось попасть в реестр требований кредиторов, предъявив ей требования за погашение долга. Однако суды сослались на недобросовестное поведение госпожи Поповой и «Чикен Юг» в сделке по переводу бизнеса и отказали компании как «дружественному» кредитору. Они сочли, что, формально соблюдая требования судебных актов и гася долг за госпожу Попову, «Чикен Юг» фактически стремится к установлению своих требований в реестре требований кредиторов для установления числа голосов, достаточных для конкуренции с иными независимыми кредиторами, в частности, с ФНС.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктор Панченко считает, что в данном случае сделка по продаже недвижимости действительно похожа на попытку вывода активов из конкурсной массы. По его мнению, об этом говорит целый ряд обстоятельств: продажа дома уже при наличии задолженности перед кредиторами в существенном объеме (при наличии признаков неплатежеспособности), осведомленность второй стороны сделки о наличии соответствующих признаков, наличие в ЕГРН сведений о запрете на отчуждение спорного имущества без согласия налогового органа, неравноценное встречное исполнение. «Каждое из них может являться признаком недействительности сделки, а их совокупность не оставила суду никаких сомнений при формировании вывода о цели должника нанести вред кредиторам, сокрыв имущество»,— полагает он.

Михаил Волкодав