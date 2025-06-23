Минпромторг предлагает продлить параллельный импорт на 2026 год

Замглавы Минпромторга Роман Чекушев сообщил, что ведомство предлагает продлить действие механизма параллельного импорта еще на год, до конца 2026-го. Он также анонсировал очередной пересмотр перечня товаров для параллельного импорта.

«Пока таких решений (о продлении действия механизма.— "Ъ") не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год»,— сказал Роман Чекушев (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что «соответствующие предложения мы подготовим».

Как добавил заместитель министра, измененный перечень товаров для параллельного импорта должен быть готов к концу августа или началу сентября. Существенно расширять список Минпромторг не планирует, добавил он.

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года. Он позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Параллельному импорту расширили санкции».

Петр Бузлаев