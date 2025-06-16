Параллельному импорту расширили санкции

Законопроект об ужесточении борьбы с параллельным импортом за счет расширения инструментария защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности прошел второе чтение в Госдуме. Документ трудной судьбы был внесен в палату еще весной 2023 года — тогда на его правках настаивало правительство, требуя разделить поддельные товары, подлежащие конфискации, с оригинальной продукцией, ввезенной без разрешения владельца товарного знака. Правки в проекте учтены, изымать параллельный импорт не будут, однако выбор санкции расширен и оставлен на усмотрение суда, что стыкуется с риторикой властей последних месяцев о необходимости избирательно подходить к условиям возврата и работы в РФ иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: thomas Kienzle,fls / AP Фото: thomas Kienzle,fls / AP

Госдума приняла на минувшей неделе во втором чтении поправки к ч. 4 ГК РФ об особенностях взыскания компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Они предполагают ужесточение ответственности за нарушение интеллектуальных прав, в том числе в отношении параллельного импорта. Документ был внесен в нижнюю палату парламента еще в апреле 2023 года депутатами во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и принят в первом чтении в июне того же года, однако тогда правительство потребовало его доработать, разграничив контрафакт и импорт без согласия правообладателя, чтобы на последний не распространялись нормы о конфискации, что противоречит позиции Конституционного суда.

Во втором чтении конфискацию параллельного импорта упразднили, оставив только право взыскания владельцем товарного знака двукратной компенсации за его ввоз, учтя судебную практику, отмечает гендиректор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов. В мае 2023 года ассоциация просила Михаила Мишустина внести в проект иные изменения — о «признании полноценного права собственности российских предпринимателей на приобретаемые ими иностранные товары» (см. “Ъ” от 11 мая 2023 года). «Что касается возможности взыскания компенсации за параллельный импорт в порядке двукратной стоимости контрафактных товаров (пп. 2 п 4 ст. 1515 ГК РФ), судя по всему, законодатель хочет предусмотреть такой же правовой режим для этого товара, как для контрафактного»,— говорит юрист практики разрешения споров юридической фирмы Patentus Денис Кудрявцев. Возможность взыскания компенсации за ввоз параллельным импортом зависит от комплекта документов, которые сможет предоставить в суде импортер, не все в судебной практике так однозначно, в свою очередь, подчеркивает руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Законопроект в предложенной редакции подвешивает толкование «контрафакта» в воздухе на выбор судов, говорит Анатолий Семенов. «Вместо правовой определенности для параллельных импортеров как гарантии доверия к действиям государства и недопустимости произвола в действиях госорганов мы получаем изменение простой и недвусмысленной нормы "в размере двукратной стоимости товаров с незаконно размещенным товарным знаком" и непрозрачное толкование понятия "контрафактность", которое с учетом сложившейся судебной практики будет применяться к оригинальным товарам»,— поясняет он. По его словам, де-факто власти документом дают право самим иностранцам избирательно ограничивать параллельный импорт, если им это выгодно. По его мнению, интересантами инициативы являются как некоторые иностранные участники госзакупок, так и госзаказчики, которые могут получить «откат» лишь в отсутствие конкуренции на торгах при запрете параллельного импорта.

Учтена, однако, и возможность снижения размера компенсации. По словам руководителя практики интеллектуальной собственности Comply Максима Али, отчасти документ отражает уже сложившуюся судебную практику и уточняет ее. Вместе с тем инициатива не только про «либерализацию» — она, к примеру, увеличивает максимальный размер компенсаций за нарушение патентных прав с 5 млн до 10 млн руб., добавляет он. «Законопроект не устанавливает и в принципе не может устанавливать какой-либо дискриминации иностранных правообладателей в доступе к судебной защите»,— настаивает Анатолий Семенов. Отметим, однако, что де-факто инициатива может расширить возможности судов при определении санкций учитывать, например, ушла ли компания-правообладатель с российского рынка и ее «недружественность», что в целом соотносится с официальной риторикой последних месяцев.

Венера Петрова