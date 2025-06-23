Wildberries планирует запустить виртуального оператора связи

Wildberries ведет переговоры о запуске собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO), сообщил «Ъ» источник в федеральном операторе и подтвердили два собеседника в телеком-компаниях. В самом маркетплейсе от комментариев отказались.

По данным TelecomDaily, абонентская база российского рынка MVNO превышает 20 млн. Крупнейшие игроки — Yota (40% рынка, сеть «МегаФона»), «Т-Мобайл» (27%, сети Т2/МТС), РТК (15%, сеть Т2) и «Сбермобайл» (6%). В прошлом году виртуального оператора запустил также Альфа-банк.

«Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 не ответили на вопрос «Ъ» о переговорах с Wildberries. При этом в «Вымпелкоме» подчеркнули большой потенциал MVNO, планы по усилению позиций и перспективу роста инвестиций в инфраструктуру на 15%. «МегаФон» (работает с пятью MVNO) и Т2 (более 25 партнеров) заявили об открытости к сотрудничеству. МТС подтвердил работу «Т-Мобайла» на своей сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Wildberries выходит на связь».