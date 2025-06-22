Белгородка пострадала от попадания снаряда по частному дому

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области снаряд попал в частный дом. В результате пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы доставили в Грайворонскую центральную райбольницу. Для дальнейшего лечения ее планируют перевести в горбольницу №2 в облцентре.

От детонации боеприпаса частное домовладение частично разрушено.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 87 боеприпасов и 42 БПЛА. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений, в том числе в жилом секторе.

Алина Морозова