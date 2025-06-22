«Пропуск» на ПМЭФ привел в СИЗО
Что известно об инциденте с продажей поддельной аккредитации на форум
Бывшего владельца франшизы «Крошка Картошка» арестовали на два месяца за продажу поддельного пропуска на Петербургский экономический форум. Андрею Королеву грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбудила полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга. Предпринимателя задержали 19 июня, во второй день форума, после заявления потерпевшей стороны, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, Королев вместе с неустановленным представителем СМИ пообещал женщине за 1 млн руб. оформить пропуск на ПМЭФ, подготовил поддельное письмо в адрес «Росконгресса» и добился ее аккредитации как фотографа «Агентства деловых коммуникаций». После прохода на площадку форума ее доступ был аннулирован.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По словам гендиректора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, за схожую сумму можно было официально приобрести пропуск: «Все начинается с того, что вы должны зарегистрироваться на сайте "Росконгресса". После проверки паспортных данных вам выдают номер участника. И дальше с ним нужно пройти ПЦР-тестирование, после чего вы получаете допуск на форум. Без этих процедур попасть на него нельзя. И, конечно, уже на этом этапе должно быть понятно, настоящий у вас пропуск или нет. Но даже если вдруг вы не знали о том, что есть такая процедура, и кто-то вам дал просто пропуск с вашей фотографией, то при входе на сам форум ваш бейдж сначала проверит первая служба безопасности, а потом вторая, где вы выложите все свои вещи, телефоны на просвет.
На любом из этих этапов, если ваш пропуск не сработает, то вас просто не пустят. За 1 млн руб. можно было официально на roscongress.org купить билет и пойти без каких-либо проблем. Готовиться для этого за полгода не нужно, достаточно просто пройти элементарную регистрацию и заплатить с карточки деньги, вписав компанию, от которой вы будете участвовать».
Согласно данным реестра юридических лиц, Андрей Королев возглавляет компанию «Ситимаркет» и ранее был франчайзи бренда «Крошка Картошка». В день задержания в Telegram-каналах упоминалось имя предполагаемого потерпевшего. Якобы деньги за пропуск передал председатель Московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры» Руслан Русланов в своем офисе в Большом Афанасьевском переулке. “Ъ FM” связался с коллегией, однако там отказались от комментариев. Вероятно, следствие будет пытаться добиться максимально сурового наказания, считает управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов: «Как правило, если человека арестовали и он отправился в СИЗО на период следствия, это значит, что такое дело будет доведено до суда. А если оно будет доведено до суда, то вероятность того, что вынесут обвинительный приговор, 99,8%.
В данном случае речь идет о мошенничестве в крупном размере. За это предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Если речь идет о группе лиц по предварительному сговору, то квалификация меняется — это уже 4-я часть статьи 159-й "Мошенничество". Там есть два критерия: либо сумма свыше 1 млн руб., либо группа лиц по предварительному сговору. Там наказание уже до 10 лет. Что касается СМИ, от которого был аккредитован человек, то тут вопрос к тому, как будет следствие квалифицировать их деяние. Если их и будут привлекать, то за дачу взятки. Скорее всего, это будет коммерческий подкуп в отношении людей, которые якобы должны были сделать пропуск. Но есть тут важный момент: если с заявлением о том, что его обманули, обратился потерпевший, то по закону предусмотрено освобождение от ответственности».
Билет на ПМЭФ-2025 можно было приобрести самостоятельно через официальный сайт. До 17 марта стоимость пропуска на все дни форума составляла 990 тыс. руб., затем — 1,27 млн руб. За месяц до начала цена выросла до 1,35 млн руб.
ПМЭФ-2025. День третий и главный
Как участники готовились к заседанию, собирались и слушали главу государства — в фотогалерее «Ъ-СПб».
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