«Пропуск» на ПМЭФ привел в СИЗО

Бывшего владельца франшизы «Крошка Картошка» арестовали на два месяца за продажу поддельного пропуска на Петербургский экономический форум. Андрею Королеву грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбудила полиция Пушкинского района Санкт-Петербурга. Предпринимателя задержали 19 июня, во второй день форума, после заявления потерпевшей стороны, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, Королев вместе с неустановленным представителем СМИ пообещал женщине за 1 млн руб. оформить пропуск на ПМЭФ, подготовил поддельное письмо в адрес «Росконгресса» и добился ее аккредитации как фотографа «Агентства деловых коммуникаций». После прохода на площадку форума ее доступ был аннулирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам гендиректора юридической компании Urvista Алексея Петропольского, за схожую сумму можно было официально приобрести пропуск: «Все начинается с того, что вы должны зарегистрироваться на сайте "Росконгресса". После проверки паспортных данных вам выдают номер участника. И дальше с ним нужно пройти ПЦР-тестирование, после чего вы получаете допуск на форум. Без этих процедур попасть на него нельзя. И, конечно, уже на этом этапе должно быть понятно, настоящий у вас пропуск или нет. Но даже если вдруг вы не знали о том, что есть такая процедура, и кто-то вам дал просто пропуск с вашей фотографией, то при входе на сам форум ваш бейдж сначала проверит первая служба безопасности, а потом вторая, где вы выложите все свои вещи, телефоны на просвет.

На любом из этих этапов, если ваш пропуск не сработает, то вас просто не пустят. За 1 млн руб. можно было официально на roscongress.org купить билет и пойти без каких-либо проблем. Готовиться для этого за полгода не нужно, достаточно просто пройти элементарную регистрацию и заплатить с карточки деньги, вписав компанию, от которой вы будете участвовать».

Согласно данным реестра юридических лиц, Андрей Королев возглавляет компанию «Ситимаркет» и ранее был франчайзи бренда «Крошка Картошка». В день задержания в Telegram-каналах упоминалось имя предполагаемого потерпевшего. Якобы деньги за пропуск передал председатель Московской коллегии адвокатов «Русланов и партнеры» Руслан Русланов в своем офисе в Большом Афанасьевском переулке. “Ъ FM” связался с коллегией, однако там отказались от комментариев. Вероятно, следствие будет пытаться добиться максимально сурового наказания, считает управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов: «Как правило, если человека арестовали и он отправился в СИЗО на период следствия, это значит, что такое дело будет доведено до суда. А если оно будет доведено до суда, то вероятность того, что вынесут обвинительный приговор, 99,8%.

В данном случае речь идет о мошенничестве в крупном размере. За это предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Если речь идет о группе лиц по предварительному сговору, то квалификация меняется — это уже 4-я часть статьи 159-й "Мошенничество". Там есть два критерия: либо сумма свыше 1 млн руб., либо группа лиц по предварительному сговору. Там наказание уже до 10 лет. Что касается СМИ, от которого был аккредитован человек, то тут вопрос к тому, как будет следствие квалифицировать их деяние. Если их и будут привлекать, то за дачу взятки. Скорее всего, это будет коммерческий подкуп в отношении людей, которые якобы должны были сделать пропуск. Но есть тут важный момент: если с заявлением о том, что его обманули, обратился потерпевший, то по закону предусмотрено освобождение от ответственности».

Билет на ПМЭФ-2025 можно было приобрести самостоятельно через официальный сайт. До 17 марта стоимость пропуска на все дни форума составляла 990 тыс. руб., затем — 1,27 млн руб. За месяц до начала цена выросла до 1,35 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина, Владислав Викторов