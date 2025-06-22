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За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, есть разрушения

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за последние сутки ударили по шести муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 87 боеприпасов и 42 БПЛА. Никто не пострадал, разрушения получили пять частных домов и девять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

  • В Белгородском районе по поселкам Дубовое и Малиновка, селам Бессоновка, Никольское и Чайки выпустили пять беспилотников. В поселке Дубовое повреждены два частных дома, в селе Никольское — линия электропередачи, в селе Бессоновка — здание промышленного предприятия.
  • В Валуйском округе села Борки, Долгое, Казинка, Кукуевка, Посохово атаковали девятью беспилотниками. По хутору Нижние Мельницы выпустили один артснаряд. В селе Посохово пострадал инфраструктурный объект связи, в селе Кукуевка — частный дом, в селе Борки — два частных дома.
  • В Волоконовском районе по селам Борисовка и Грушевка ударили тремя беспилотниками. В селе Борисовка повреждены надворная постройка и машина, в селе Грушевка — автомобиль и летняя кухня.
  • В Грайворонском округе город Грайворон, поселок Горьковский, села Безымено, Пороз и Сподарюшино подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпустили 23 боеприпаса, и атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий.
  • В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпустили 59 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и нанесли удары девятью беспилотниками. Информация о последствиях уточняется.
  • В Шебекинском округе по селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Червона Дибровка и хутору Мухин ударили с помощью четырех боеприпасов и 15 БПЛА. В селе Новая Таволжанка разрушения получили четыре грузовика, в селе Муром — техническое оборудование и помещение сельхозпредприятия. Сегодня ночью в селе Червона Дибровка от ударов FPV-дронов пострадали коммерческий объект и три большегруза.

Алина Морозова

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