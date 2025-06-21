Глава Минпросвещения назвал фейком фото его поздравления с ошибкой в слове

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал фото его поздравления «Артеку» с ошибкой в слове шуткой, созданной в фоторедакторе. Ее придумал неизвестный и начал рассылать в интернете, добавил глава Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На появившемся в соцсетях снимке поздравления была пропущена буква «д» в слове «праздник». «Некоторые Telegram-каналы подхватили новость, как это часто бывает, без проверки — так и получилась "сенсация" на пустом месте»,— сказал господин Кравцов ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Господин Кравцов добавил, что отнесся к этому фото «с улыбкой». При этом ответственность за эту шутку лежит на тех, кто ее создал и распространил.