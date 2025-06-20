Главные новости 20 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила два соглашения и шесть меморандумов с общим объемом инвестиций более 67,94 млрд руб.

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым во второй день проведения ПМЭФ заключила соглашения почти на 250 млрд руб.

Кубань и «Новикомбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ закрепили первый заместитель губернатора Игорь Галась и председатель правления банка Елена Георгиева.

Краснодарский край рассчитывает увеличить поток агротуристов до 1,5 млн человек в 2025 году.

Кубанское УФАС в 2024 году рассмотрело 3,9 тыс. заявлений, связанных с действиями субъектов естественных монополий в рамках государственного контроля в сфере технологического присоединения.

Тихорецкая межрайонная прокуратура совместно с минприроды Кубани инициировала проверку в связи с поступившими жалобами на экологическое состояние реки Челбас.

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск омского ООО «Богородский каравай» к ООО «Хлеб-Сервис» (Геленджикский хлебозавод) о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (ТЗ) «Богородский хлеб».

В Краснодаре создадут завод интерактивного оборудования стоимостью 1 млрд руб. и многофункциональный комплекс в районе Патрики за 11,3 млрд руб.

Единственный в России глубоководный морской терминал для перевалки металлопродукции возведут в порту Новороссийска.