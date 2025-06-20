В Краснодаре построят завод и многофункциональный комплекс за 12,3 млрд рублей

В Краснодаре создадут завод интерактивного оборудования стоимостью 1 млрд руб. и многофункциональный комплекс в районе Патрики за 11,3 млрд руб. Соглашения с инвесторами подписали вице-губернатор Александр Руппель и мэр краевого центра Евгений Наумов в рамках ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Компания «Территория высоких технологий» планирует создать в краевой столице завод интерактивного оборудования и промышленных роботов. Предприятие станет первым в крае, объединяющим на одной площадке научно-исследовательские работы и серийный выпуск продукции. «Цифровая фабрика» будет создавать конкурентоспособные товары для внутреннего рынка и экспорта.

Александр Руппель подчеркнул, что проект откроет новые возможности для локального сотрудничества и станет стимулом для развития промышленного сектора региона. Он также поможет частично удовлетворить потребность предприятий края в промышленных роботах.

Учредитель ООО «Территория высоких технологий» Алексей Поплавский сообщил, что интеллектуальным ядром проекта станет научно-технический центр.

«Его основная задача — разработка новых технологических решений, испытание и доводка опытных образцов, цифровое моделирование производственных процессов, а также внедрение передовых разработок в серию. В том числе будут разрабатываться собственные отечественные роботизированные линии производства — роборуки»,— рассказал он.

НТЦ будет взаимодействовать с университетами, инжиниринговыми компаниями и отраслевыми экспертами, создавая среду для технологического предпринимательства и подготовки кадров нового поколения.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что роботизация производств поможет решить проблему дефицита кадров для промышленности. До 2033 года с учетом реализации инвестпроектов промышленности потребуется 28 тыс. специалистов. Предприятие создаст около 50 рабочих мест.

Второй проект касается строительства масштабного многофункционального пространства на территории жилого района Патрики. Группа компаний «Точно» планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6 тыс. кв. м и культурно-досуговый кластер на 9 тыс. кв. м с площадкой для мероприятий, детским центром и фуд-кортом. Проект обеспечит 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Алина Зорина