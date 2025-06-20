Прокуратура проверяет сообщения о загрязнении реки Челбас в Краснодарском крае

Тихорецкая межрайонная прокуратура совместно с минприроды Краснодарского края инициировала проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с поступившими жалобами на экологическое состояние реки Челбас. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Поводом для проведения контрольных мероприятий стали обращения жителей, выразивших обеспокоенность качеством воды в водоеме. В рамках проверки специалисты намерены оценить деятельность коммунального предприятия, отвечающего за очистку сточных вод, направляемых в реку.

В настоящее время прокуратура направила запрос на предоставление необходимой документации, проведен осмотр очистных сооружений, а также произведен забор проб воды в зоне сброса для проведения лабораторных исследований. По итогам экспертизы надзорные органы примут решение о наличии либо отсутствии нарушений.

Вячеслав Рыжков