Кубань ожидает 1,5 млн агротуристов в 2025 году

Кубань рассчитывает увеличить поток агротуристов до 1,5 млн человек в 2025 году, пишет РБК Краснодар со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона. По данным ведомства, сельские маршруты края в 2023-м посетил 1 млн человек; таким образом, ожидаемое значение превышает прошлогодний показатель в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Особую долю аудитории формируют любители винных туров: в 2024 году энотуристы дали около 50% агротрафика, а за январь—май 2025-го их насчитали уже порядка 500 тыс., что отражает положительную динамику к аналогичному периоду. Региональные власти прогнозируют, что совокупный сельский поток в текущем сезоне не опустится ниже 1,5 млн визитов.

С начала года по 15 июня Краснодарский край принял 5,1 млн туристов — на 5,1% больше, чем годом ранее. В коллективных средствах размещения остановились 4,1 млн гостей (2024 год —3,9 млн), еще свыше 1 млн предпочли частный сектор (годом ранее — 1,1 млн). Число экскурсантов выросло на 6%, достигнув 1,9 млн человек.

Наибольший приток отдыхающих традиционно фиксируется в Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске; среди муниципалитетов лидируют Туапсинский, Ейский, Славянский, Темрюкский и Приморско-Ахтарский районы.

Вячеслав Рыжков