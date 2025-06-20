Кубань заключила соглашение о сотрудничестве с «Новикомбанком»

Краснодарский край и «Новикомбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ закрепили первый заместитель губернатора Игорь Галась и председатель правления банка Елена Георгиева, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил господин Галась, за последнее десятилетие объем кредитования экономики и населения региона увеличился в 3,2 раза — с 1,3 до 4,1 трлн руб. По его словам, этот рост стал возможен благодаря активной позиции банковского сектора, в том числе системной работе «Новикомбанка» с краевыми институтами развития. Новое соглашение, по его мнению, откроет дополнительные возможности для расширения инвестиционного и промышленного потенциала Краснодарского края.

В рамках достигнутых договоренностей «Новикомбанк» намерен оказывать комплексное финансовое сопровождение предприятиям региона, включая кредитование, предоставление гарантий и другие банковские услуги. В краевой администрации рассчитывают, что укрепление партнерства с банком положительно скажется на инвестиционной привлекательности территории и усилит ее позиции в деловой среде.

По итогам 2024 года объем кредитов и гарантий, выданных банком компаниям Краснодарского края, превысил 39 млрд руб. Среди получателей — как крупные промышленные игроки, так и субъекты малого и среднего бизнеса.

Вячеслав Рыжков