Кубань во второй день ПМЭФ заключила соглашения на 250 млрд рублей

Делегация Краснодарского края во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым во второй день проведения ПМЭФ заключила соглашения почти на 250 млрд руб. Об этом глава региона сообщил по итогам второго дня работы форума, отметив, что инвесторы проявляют устойчивый интерес к проектам на Кубани и готовы вкладываться в модернизацию действующих производств и создание новых объектов, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подписанные документы охватывают широкий спектр отраслей. В Сочи появятся гостиничный комплекс и санаторий, в Геленджике — туристический кластер площадью свыше 3,7 тыс. га, а в Анапе намечена масштабная реновация курортной зоны. Предусмотрена модернизация Афипского НПЗ, расширение перевалочных мощностей портов Новороссийска и Тамани, а также увеличение мощности ТЭС «Ударная» в Крымском районе.

Вениамин Кондратьев также скрепил подписью соглашения о сотрудничестве с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и генеральным директором РЖД, президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым. В рамках форума губернатор провел переговоры с руководством МТС по развитию сотовой связи в регионе, обсудил вопросы корпоративной социальной ответственности с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой и встретился с представителями деловых кругов Абу Даби.

Накануне, в первый день ПМЭФ, край подписал инвестиционные соглашения на сумму более 58 млрд руб., таким образом совокупный объем договоренностей превысил 300 млрд руб. Губернатор намерен продолжить переговоры и принять участие в пленарном заседании форума под председательством президента Владимира Путина.

Вячеслав Рыжков