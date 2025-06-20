Кубанское УФАС рассмотрело почти 4 тысячи заявлений по контролю за монополиями

В 2024 году Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело 3,9 тыс. заявлений, связанных с действиями субъектов естественных монополий в рамках государственного контроля в сфере технологического присоединения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fas.gov.ru Фото: fas.gov.ru

Большая часть обращений касалась газоснабжения — 2,6 тыс. заявлений (в 2023 году — 2,3 тыс.). По электроснабжению поступило 1248 заявлений (865 в 2023 году), водоснабжению — 72 (57 в 2023 году), теплоснабжению — ни одного (в 2023 году — два).

По итогам первого квартала 2025 года на рассмотрение поступило 227 обращений по электроэнергетике, 185 по газоснабжению и девять по водоснабжению. Итоги за первое полугодие ведомство пока не подводит.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в апреле 2025 года Краснодарское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении логистического центра торговой сети «Светофор». По версии антимонопольного органа, в договоре поставки с одним из поставщиков был установлен неограниченный срок оплаты за продовольственные товары.

Нурий Бзасежев