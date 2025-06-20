Главные новости за 20 июня. Воронеж, Липецк, Тамбов, Белгород

Следствие просит отправить бывшего главу Борисоглебска под домашний арест.

Терсхему по вывозу ТКО в Воронежской области разработает подрядчик из Татарстана.

Завкафедрой вуза в Воронеже отправили под домашний арест по подозрению во взятке.

«Агроэко» вложит 17,5 млрд руб. в мясопереработку в Воронежской области.

Липецкий суд начал рассматривать дело о мошенничестве экс-чиновника Минсельхоза.

В Липецкой области построят тепличный комплекс для цветов за 13,5 млрд руб.

Павел Плотников стал кандидатом СРЗП на пост губернатора Тамбовской области.

Белгородская волонтерка Надежда Россинская получила 22 года колонии за госизмену.