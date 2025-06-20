В Липецкой области построят тепличный комплекс для цветов за 13,5 млрд рублей

Тюменское ООО «ТК “Сибирь”» построит в Елецком районе Липецкой области тепличный комплекс для выращивания цветов. Общий объем инвестиций составит 13,5 млрд руб. Соглашение об этом на полях Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Управляющая компания “Рост”» Наталья Лореш. Об этом сообщили в областном правительстве.

Согласно документу, площадь комплекса составит 15 га, производительность — 7 млн штук в год. Планируется создать около 200 рабочих мест. Запуск предприятия намечен на 2027 год.

«Этот проект станет важным шагом в развитии агропромышленного комплекса нашего региона,— уверен губернатор Игорь Артамонов. — Комплекс откроет новые перспективы для цветоводства и позволит заместить импортную продукцию».

Компания «Тепличный комплекс “Сибирь”» входит в группу компаний «Рост» — это крупнейший в стране производитель овощей закрытого грунта с годовым объемом около 500 тыс. т. В Липецкой области ГК «Рост» уже построила два тепличных комплекса: ООО «ТК “Липецкагро“» в Данковском и ООО «ТК “Елецкие овощи“» в Елецком районе. Общая площадь теплиц составляет 125 га. В 2024 году они произвели 97 тыс. т овощей и салатов.

Юрий Голубь