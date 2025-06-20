Белгородская волонтерка Надежда Россинская получила 22 года колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал 30-летнюю жительницу Белгорода Надежду Россинскую (известна также под сетевым псевдонимом Надин Гейслер) виновной в госизмене (ст. 275 УК РФ), организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). Ее приговорили к 22 годам колонии общего режима, ограничению свободы на два года, штрафу в 320 тыс. руб. Кроме того, волонтерке три года нельзя будет администрировать сайты и каналы в интернете. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, осужденная публиковала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призывы жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и сама переводила средства на его финансирование.

Россинская ранее отрицала свою вину и утверждала, что не могла действовать в интересах Украины, так как считается там врагом. Она говорила, что после начала спецоперации помогала только украинским беженцам.

В сентябре прошлого года Росфинмониторинг внес Надежду Россинскую в перечень террористов и экстремистов.

Подробнее об уголовных делах волонтерки — в публикации «Ъ-Черноземье» «Написала себе дело».

Алина Морозова