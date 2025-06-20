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Следствие просит отправить бывшего главу Борисоглебска под домашний арест

Управление Следственного комитета по Воронежской области подтвердило факт возбуждения уголовного дела против бывшего главы администрации Борисоглебского городского округа Андрея Пищугина. В ведомстве рассказали, что выступили в суд с ходатайством о его заключении под домашний арест.

Андрей Пищугин (крайний справа)

Андрей Пищугин (крайний справа)

Фото: Правительство Воронежской области

Андрей Пищугин (крайний справа)

Фото: Правительство Воронежской области

Господину Пищугину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года бывший глава администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области дал незаконное указание директору местного драмтеатра имени Н. Г. Чернышевского о внесении в аукционную документацию ложных сведений, связанных с неуказанием данных о здании театра как объекте культурного наследия и невключением соответствующих требований к участникам закупок о наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению памятников культуры истории. В последующем в результате некачественно выполненных ремонтных работ был нарушен архитектурный облик здания и неправомерно израсходованы бюджетные средства.

В ближайшее время Андрею Пищугину предъявят обвинение. По данным «Ъ-Черноземье», он сотрудничает со следствием.

В мае этого года вступил в силу приговор директора Борисоглебского драмтеатра Светланы Второвой, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). С учетом апелляционного постановления Воронежского облсуда ей был назначен штраф в 70 тыс. руб.

Андрей Пищугин возглавлял Борисоглебск в 2016–2025 годах. Он покинул пост в связи с переходом на работу в коммерческие структуры.

Сергей Толмачев

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