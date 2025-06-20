Липецкий суд начал рассматривать дело о мошенничестве экс-чиновника Минсельхоза

Правобережный районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела в отношении 56-летнего экс-главы департамента административной работы Минсельхоза Олега Донских, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Олег Донских обвиняется в том, что с 2007 по 2009 год через подконтрольные фирмы похитил кредиты Россельхозбанка и «Росагролизинга» на 2,5 млрд руб., выделенные для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. Также бывшего чиновника обвиняют в незаконном хранении самодельного револьвера, который обнаружили и изъяли при обыске.

Экс-чиновника задержали весной прошлого года в Истринском районе Московской области. Олег Донских находился в розыске с 2012 года. В 2017 году Правобережный суд Липецка вынес обвинительный приговор его сообщникам — предпринимателям Сергею Бурдовскому и Игорь Коняхину. За хищения они получили 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Лизинг в особо крупном размере».

Егор Якимов