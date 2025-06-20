Главные новости за 20 июня. Новороссийск

В Новороссийске доберман напал на 14-летнего подростка. Собака была с хозяйкой, которая не стала успокаивать добермана и быстро покинула место происшествия.

Новороссийское ООО не смогло взыскать убытки за просчет в проекте бун в «Артеке»

На восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района понадобится более 75 тыс. куб. м песка. По ориентировочным данным, эту работу можно выполнить за два месяца.

Пострадавшая от атаки БПЛА в Новороссийске ростовчанка остается в реанимации.

В морпорту Новороссийска при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов.

На реновацию и расширение анапского санатория «Сибур-Юг» направят более 8 млрд руб., проект планируют реализовать к 2027 году.

В Новороссийске на строительство единственного в России специализированного морского глубоководного терминала для перевалки металлопродукции инвестируют более 120 млрд руб. Проект планируют реализовать к 2027 году.

ГК «Дело» построит глубоководный порт в Индонезии