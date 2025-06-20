В Новороссийске доберман напал на 14-летнего подростка

19 июня в Новороссийске доберман напал на 14-летнего ребенка в районе ул. Мизюкова. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным полиции, агрессивный доберман напал на подростка и укусил его. Собака была с хозяйкой, которая не стала успокаивать добермана и быстро покинула место происшествия.

Родители пострадавшего подростка узнали о нападении только после его возвращения домой. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, хозяйку добермана просят проявить гражданскую ответственность и сообщить о наличии у собаки прививки от бешенства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в марте в городе-герое отловили 103 бродячих собаки.