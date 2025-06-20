В морпорту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

В морском порту Новороссийска в ночь на 20 июня при бункеровке произошел разлив нефтепродуктов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Для локализации пятна специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали, на месте продолжаются работы по сбору нефтепродуктов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в затонувших танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе находится более 3,9 тыс. т мазута. Инженерам предстоит локализовать останки танкеров и извлечь мазут.