В Новороссийске появится глубоководный терминал за 120 млрд рублей

В Новороссийске на строительство единственного в России специализированного морского глубоководного терминала для перевалки металлопродукции инвестируют более 120 млрд руб. Проект планируют реализовать к 2027 году. Детали инвестпроекта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор «Новороссийского морского торгового порта» Сергей Киреев обсудили на полях ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам гендиректора НМТП, на строительно-монтажные работы направят 75 млрд руб., еще 33,7 млрд руб. выделят на закупку оборудования. Проектные работы глубоководного терминала уже завершены, все разрешения и экспертизы получены. Для строительства возведен искусственный земельный участок, чтобы увеличить глубоководность терминала. Реализация проекта создаст 450 новых рабочих мест.

«Через порты региона идет 30% всего российского грузопотока. Это серьезный объем, а после модернизации Новороссийского морского порта — он увеличится кратно. Вы построите единственный в России морской глубоководный терминал и сопутствующую инфраструктуру для перевалки продукции из металла. Реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления, укрепит экономику Кубани и всей страны,— подчеркнул губернатор края.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на строительство третьей очереди терминального комплекса направят более 10,8 млрд руб., инвестпроект планируют завершить до 2029 года.