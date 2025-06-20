На восстановление пляжей Кубани понадобится более 75 тысяч кубометров песка

На восстановление пляжей Анапы и Темрюкского района понадобится более 75 тыс. куб. м песка. По ориентировочным данным, эту работу можно выполнить за два месяца, сообщила ТАСС заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Кубанские ученые разработали проект по восстановлению песчаных пляжей в районах, пострадавших от разлива мазута. Была выполнена топо-батиметрическая съемка суши на ширину до 100 м, а также морской части до глубины 7-8 м.

Специалисты создали карту уклонов пляжной и подводной части, а также поперечные профили, выявляющие уязвимые участки. Предполагается, что 75 тыс. куб. м песка позволят обеспечить устойчивость территорий к наступлению осенне-зимних штормов. Для определения срока полного восстановления системы необходим дальнейший мониторинг, эта работа пройдет в несколько этапов.

Сейчас ширина пляжей, пострадавших от разлива мазута, в среднем колеблется в пределах 35-50 м, глубина более 80 м зафиксирована лишь на отдельных участках. Для волн высотой 6-8 м для избегания размыва необходима ширина пляжа не менее 50-100 м.

По словам госпожи Любимовой, для восстановления пляжей рассматривают песок песчаный материал с карьеров, расположенных непосредственно вблизи Анапской пересыпи. Изучение этих песков показало идентичность до 60-70% по минеральному составу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что иск администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» на 545,9 млрд руб. начнут рассматривать 7 августа.