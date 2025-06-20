На реновацию санатория «Сибур-Юг» в Анапе инвестируют 8 млрд рублей

На реновацию и расширение анапского санатория «Сибур-Юг» направят более 8 млрд руб., проект планируют реализовать к 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава края встретился с инвестором на полях ПМЭФ-2025, по проекту планируется строительство нового корпуса на 172 номера, бассейна с подогревом, капремонт лечебного отделения, обновление столовой и благоустройство пляжной инфраструктуры.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в первый день ПМЭФ-2025 мэрия Анапы подписала четыре трехсторонних протокола о намерениях по реализации инвестпроектов на 43 млрд руб.