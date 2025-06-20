Новороссийское ООО не смогло взыскать убытки за просчет в проекте бун в «Артеке»

ООО «ПрофСтрой-Мпк» не удалось взыскать 2,2 млн руб. убытков с ООО «Инжзащита» за просчет в проектной документации бун, касающейся договора подряда на выполнение работ в детском центре «Артек». Решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПрофСтрой-Мпк» зарегистрировано в 2011 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Сергий Мельник. В 2024 году выручка компании составила 1,93 млрд руб., чистая прибыль — 66 млн руб. ООО «Инжзащита» зарегистрировано в Сочи. Первичная регистрация юридического лица произошла в 1999 году. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральным директором является Павел Калмыков. В 2024 году выручка компании составила 9,75 млрд руб., чистая прибыль — 210 млн руб.

Как следует из материалов дела, в 2018 году между ООО «ПрофСтрой-Мпк» (субсубподрядчик) и АО «Волгогаз» (субподрядчик) был заключен договор субсубподряда на выполнение работ в детском центре «Артек». В ходе комиссии на объекте строительства был составлен акт, в котором зафиксировано, что из-за шторма, прошедшего с 20 по 24 ноября 2019 года, выявлено разрушение буны. Вместе с тем были зафиксированы разрушения гидроизоляционного покрытия головной части пяти других бун. Акт был подписан представителем ООО «ПрофСтрой-Мпк».

Между сторонами возникли разногласия, которые касались работ, указанных в актах от 2021 и 2022 года. После этого ООО «ПрофСтрой-Мпк» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Волгогаз», в котором потребовало признать работы выполненными в полном объеме и обязать акционерное общество принять их.

В 2022 году Арбитражный суд Нижегородской области установил, что АО «Волгогаз» не приняло работы, поскольку их качество не соответствовало требованиям договора, проектным документам и действующим строительным нормам и правилам. В 2024 году АО «Волгогаз» взыскало через арбитражный суд с ООО «ПрофСтрой-Мпк» 61,4 млн руб. неотработанного аванса и 21,9 млн руб. процентов.

Как следует из искового заявления, поданного в кубанский арбитраж, причиной повреждения и частичного разрушения бун стал просчет, который был допущен в проектной документации, разработанной ООО «Инжзащита». Истец представил в материалы дела письмо этой компании, из которого следует, что в 2018 году проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Ответчик, в свою очередь, заявил о пропуске срока исковой давности. Суд с этим согласился и указал, что знание истца о нарушении своих прав должно было возникнуть с момента разрушения результата работ, то есть не позднее 25 ноября 2019 года.

Кроме того, ООО «Инжзащита» сослалось на недоказанность наличия элементов вреда и противоправности в своих действиях, отметив, что надлежащим ответчиком является АО «Волгогаз», поскольку именно заказчик несет ответственность перед подрядчиком за передачу непригодной технической документации.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца и в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев после вступления в законную силу.

Андрей Куценко