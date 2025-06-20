Пострадавшая от атаки БПЛА в Новороссийске ростовчанка остается в реанимации

Жительница Ростова-на-Дону, пострадавшая при атаке беспилотников на Новороссийск 3 мая, остается в отделении реанимации. об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал ее супруг.

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«Жена до сих пор находится в реанимации в Краснодаре. У меня левый глаз не видит, множественные повреждения всех частей органа, осколок остается внутри. В Ростове, скорее всего, операцию не сделают, надо будет связаться с клиникой в Москве или Санкт-Петербурге. Восстановлением правого уха с разорванной барабанной перепонкой занимаюсь на месте»,— рассказал изданию Роман.

По его словам, по поводу компенсации с ними связывались представители соцзащиты из Ростова-на-Дону и администрации Новороссийска, однако выплат они еще не получали.

Напомним, после удара БПЛА 3 мая в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома. Повреждены более 95 квартир, пятеро человек получили ранения. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом комплексе «Аврора», где пострадала 31 квартира, еще 42 объекта — в доме на ул. Суворовской.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что глава семьи из Ростова рассказал о первых минутах после удара БПЛА в Новороссийске. Мужчину засыпало обломками, однако ему удалось освободиться и проверить состояние членов семьи.