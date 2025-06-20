Минцифры назвало условия передачи силовикам геолокации клиентов маркетплейсов

Минцифры заявило, что правоохранительные органы не смогут получить информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Данные будут передаваться только по запросу при подозрении на мошенничество, следует из заявления ведомства.

«Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя,— пояснили в Минцифры. — Или покупатель перевел деньги, но не получил товар». Указывается, что благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия правоохранители смогут оперативно получать необходимую информацию.

Согласно сообщению, информация будет предоставляться маркетплейсами строго в рамках процессуальных оснований и законодательства. Правоохранительные органы в каждом запросе должны будут указывать основание для получения данных. В ведомстве считают, что инициатива позволит сократить время на раскрытие киберпреступлений. Обмен сведениями будет проводиться с учетом всех мер для защиты данных, пообещали в Минцифры.

Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления 18 июня. В случае его принятия документ вступит в силу 1 сентября.