Маркетплейсы обяжут передавать спецслужбам данные о местоположении покупателей

Минцифры опубликовало проект постановления, согласно которому силовые структуры смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов о местоположении покупателей. На документ обратил внимание Forbes.

Согласно новой версии правил, данные будут передаваться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Предыдущая версия, опубликованная в мае, предусматривала передачу следующих данных:

имя, указанное при регистрации;

номер телефона;

адрес электронной почты;

IP-адрес;

сведения о покупках.

В обновленном документе расширен перечень данных, подлежащих раскрытию. Предлагается передавать силовикам в том числе информацию о местонахождении устройства, которое используется для доступа к маркетплейсам. В случае принятия постановления документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.