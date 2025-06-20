Маркетплейсы обяжут передавать спецслужбам данные о местоположении покупателей
Минцифры опубликовало проект постановления, согласно которому силовые структуры смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов о местоположении покупателей. На документ обратил внимание Forbes.
Согласно новой версии правил, данные будут передаваться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Предыдущая версия, опубликованная в мае, предусматривала передачу следующих данных:
- имя, указанное при регистрации;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- IP-адрес;
- сведения о покупках.
В обновленном документе расширен перечень данных, подлежащих раскрытию. Предлагается передавать силовикам в том числе информацию о местонахождении устройства, которое используется для доступа к маркетплейсам. В случае принятия постановления документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.