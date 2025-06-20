Власти Удмуртии объяснили ограничения мобильного интернета угрозами атак БПЛА

Временные ограничения мобильного интернета в республике связаны с угрозой атаки беспилотников, подтвердил председатель госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин во время прямого эфира Центра управления регионом. Меры принимаются в соответствии с актуальной оперативной обстановкой.

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«Удмуртия — оборонный щит нашего государства. Соответственно мы принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности. Заключены соглашения с другими регионами по информационному обмену — получаем информацию о прилетах БПЛА <...> выработан комплекс защитных мер. Одним из способов защиты является деградация интернета. Это временная опция будет использована в период оперативной обстановки»,— подчеркнул председатель.

Господин Шуткин добавил, что сейчас проблемы с мобильным интернетом испытывают более 30 регионов РФ. Ограничения вводятся, в частности, в Пермском крае, Нижегородской и Самарской областях, в Татарстане и Мордовии. Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов добавил, что мобильный интернет используют для позиционирования и управления беспилотниками.

Напомним, в ряде районов Удмуртии второй день подряд наблюдается почти полное отсутствие мобильного интернета: сеть ловится за редким исключением. По данным сервиса DownDetector, жители региона за 19 июня направили 1,9 тыс. жалоб на перебои со связью. Они начались в тот день после 10:15 местного времени.

С 18 июня в республике ввели систему временных ограничений мобильного интернета. В госкомитете по делам ГО и ЧС рассказали «Ъ-Удмуртия», что такая мера является эффективной на случай атак вражеских беспилотников. Ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

Такое решение приняли на оперативном штабе Удмуртии. «В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня (18 января.— “Ъ-Удмуртия”) коснутся жителей ряда районов республики»,— говорилось в сообщении госкомитета. Ижевск вошел в число таких районов.

Сотовая связь и проводной интернет при этом продолжают работать. В госкомитете уточняли, что жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.