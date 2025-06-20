Объем мирового рынка IPO упал до девятилетнего минимума

Активность на рынке IPO в первые пять с половиной месяцев 2025 года серьезно замедлилась. С начала года по 17 июня объем первичных размещений во всем мире упал на 9,3% в сравнении с тем же периодом 2024-го, составив $44,3 млрд. Это самый низкий показатель за последние пять лет, сообщает Reuters со ссылкой на подсчеты LSEG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Замедление активности IPO связано с нестабильностью из-за тарифных войн, высокой волатильности на биржах и сохраняющихся высоких ставок. Особенно существенно сократился объем IPO в Европе — на 64%, до $5,8 млрд, в США он снизился на 12%, составив $12,3%. При этом первичные размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе активизировались: объем IPO вырос на 28%, до $16,8 млрд.

Крупнейшим с начала года стало размещение китайского производителя батарей для электромобилей CATL на Гонконгской бирже, в ходе которого компания привлекла $4,6 млрд. «Для компаний было бы неблагоразумно выходить на биржу сейчас. На рынке беспрецедентная волатильность»,— считает основательница компании Athena Capital Изабель Фрейдхайм.

Яна Рождественская