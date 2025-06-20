Глава Роспотребнадзора Попова предложила ввести маркировку готовой еды

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на рост потребления готовой еды в России и в мире. Она предложила ввести маркировку такой продукции.

«Этот инструмент дает возможность обелить рынок очень быстро и очень эффективно»,— сказала госпожа Попова на Петербургском международном экономическом форуме. Идею поддержала президент X5 Group Екатерина Лобачева.

По словам главы Роспотребнадзора, каждый пятый покупает готовую еду хотя бы раз в неделю. Мировой рынок этой продукции вырос на 7,5%, до 220 млрд руб. В России рост составил 5,5%.

По итогам апреля—июня оборот российского рынка готовой еды может вырасти на 34,1% год к году, а штучные продажи — на 20,1% за год. В январе—марте в денежном выражении сегмент вырос на 23,1% год к году. Это следует из исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и аналитической компании NTech.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потребители хотят все готовое».

Елизавета Шмакова