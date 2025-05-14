«Курскводоканал» заподозрили в загрязнении реки Сейм в двух районах

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора обнаружило повышенную концентрацию моющих и хозяйственно-бытовых загрязняющих веществ в реке Сейм в месте сброса стоков МУП «Курскводоканал» в Курском районе, а также в селе Быки Курчатовского района Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Гибель рыбы в Курчатовском районе, о которой сообщали местные жители, специалисты ведомства не зафиксировали. К расследованию причин загрязнения подключились министерство природных ресурсов региона, Росрыболовство и прокуратура. Материалы также направлены в УМВД России по Курской области.

Арбитражный суд Курской области уже рассматривает иск Росприроднадзора к МУП «Курскводоканал» — ведомство требует с предприятия более 4,9 млн руб. за причиненный реке ущерб.

В 2024 году во время плановой выездной проверки сотрудники контрольного органа выявили, что муниципальное предприятие нарушает природоохранное законодательство и, в частности, сбрасывает в реку с городских очистных сооружений стоки с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Юрий Голубь