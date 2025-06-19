В Кремле считают нереалистичным возвращение зарубежных компаний в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что возвращение иностранных компаний в Россию на данном этапе нереалистично. Никакие бренды не собираются снова выходить на российский рынок, добавил он.

«Гипотетические рассуждения какие-то есть, но практических шагов не делает никто»,— сказал господин Песков RT. Власти России должны это учитывать при выстраивании тактики развития.

Пресс-секретарь подчеркнул, что компании, которые все еще работают в России, создают в стране рабочие места и платят налоги. Он призвал защищать таких инвесторов и привлекать новых.

В Госдуме составили список условий для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию. Перечень включает требования к структуре собственности, соблюдение интересов российских инвесторов, штрафы, послабления и другие критерии.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «От иностранцев ждут возвращения по правилам».