Андрей Костин раскрыл подробности допэмиссии ВТБ

На Петербургском международном экономическом форуме глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин сообщил, что допэмиссию банка планируется разместить преимущественно среди якорных инвесторов. «Мы рассчитываем на достаточно большой объем, который якорный инвестор или якорные инвесторы, лучше сказать, заберут»,— заявил он. При этом, по его словам, уже есть предварительные договоренности с потенциальными покупателями акций банка.

Вместе с тем Андрей Костин отметил, что в результате допэмиссии доля государства должна остаться на уровне не менее 51%, чтобы не пришлось вносить изменения в законодательство или выпускать специальный указ президента. Чтобы соблюсти это условие и не привлекать государственные средства в капитал банка, по оценке главы ВТБ, объем эмиссии может составить около 80 млрд руб.

Сейчас контрольный пакет акций ВТБ (61,8%) принадлежит Росимуществу. Ранее крупными акционерами банка также являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана и Qatar Holding LLC. Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС и Великобритания. В последний раз ВТБ проводил SPO в июне 2023 года, тогда банк привлек на рынке 94 млрд руб. Согласно данным ЦБ на 1 мая 2025 года, собственные средства банка составляют 2 трлн руб., норматив достаточности капитала (Н1.0) — 9% (при минимальном значении 8%), чистая прибыль — 73,2 млрд руб.

Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов рассказал, что у ВТБ есть план повышения достаточности капитала, состоящий из пяти пунктов. Первый пункт — получение субординированного депозита из ФНБ на проект «Усть-Луга» на 200 млрд руб. Второй — субординированный депозит ФНБ на 93 млрд руб. на проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург (который уже привлечен). Третий — допэмиссия объемом до 100 млрд руб. Четвертый — нулевой прирост взвешенных по риску активов. И пятый пункт предусматривает ежеквартальный или в некоторые кварталы ежемесячный аудит чистой прибыли, чтобы она учитывалась в капитале.

В настоящее время акции банка торгуются ниже уровня 100 руб. С начала года рост составил более 20%. Однако по сравнению с февралем 2022 года акции банка торгуются почти в два раза дешевле. Как отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, судя по заявлениям главы ВТБ, уже есть определенные договоренности с потенциальными покупателями допэмиссии, поэтому, «возможно, их устроит цена с дисконтом 1–2% к текущей с учетом дивидендного фактора». Однако, по словам эксперта, к банку все равно остаются вопросы «в части небольшого запаса по достаточности капитала и относительно невысокой чистой процентной маржи».

Максим Буйлов