ВСУ вновь атаковали Астраханскую область с помощью БПЛА 19 июня

Сегодня, 19 июня, силы киевского режима в очередной раз пытались атаковать объекты на территории Астраханской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, РЭБ, ПВО и авиация отработали штатно, никто не пострадал, разрушений нет. Господин Бабушкин поблагодарил военных за слаженную работу. Он призвал астраханцев незамедлительно звонить по номеру 112 в случае обнаружения обломков или непонятных предметов и не подходить к ним близко.

Напомним, в ночь на 19 июня Волгоградская область подверглась массированной атаке дронов. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что силы ПВО Минобороны отразили атаку, обошлось без пострадавших и поврежденных объектов.

Павел Фролов