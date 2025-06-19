Волгоградский губернатор: регион подвергся массированной атаке БПЛА

В ночь на сегодня, 19 июня, Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.

По словам господина Бочарова, силы ПВО Минобороны отразили вражескую атаку БПЛА, никто не пострадал, объекты не получили повреждений. Губернатор отметил, что военные перехватили и ликвидировали беспилотники в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда.

Напомним, ранее атаке БПЛА в очередной раз подверглась Саратовская область. В результате произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Энгельса, повреждения получил жилой многоквартирный дом на ул. Тельмана.

Павел Фролов