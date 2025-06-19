Итоги второго дня ПМЭФ-2025 для Краснодарского края: главное

Во второй день XXVlII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Краснодарский край заключил инвестсоглашения в сфере туризма, девелопмента и энергетики. Ключевые сделки — в подборкее «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В центре Сочи построят гостиничный комплекс «Эдем» с аквапарком, спа-зоной и конференц-центром. Девелопер «Инхаус» инвестирует в проект 6,3 млрд руб. Отель планируют сдать к 2031 году.

ООО «Самолет» построит в Сочи санаторий «ВераКлиник» на 280 номеров со спа, бассейнами, бальнео- и грязелечением. Инвестиции составят 5,5 млрд руб., срок реализации — четыре года.

В Геленджике появится новый туристический кластер площадью более 3,7 тыс. га. АО «Усадьба Марьина Роща» инвестирует в проект 16 млрд руб. На территории кластера планируют построить гостиницы, академию, поле для гольфа, виноградники с производством и экопарк.

В Анапе подписан крупнейший в России договор комплексного развития территории на муниципальной земле. Инвестором стала компания ООО «Сочи Девелопмент». Проект охватывает территорию 70 га в районе Анапского шоссе. Инвестиции в социальную инфраструктуру составят 16 млрд руб.

Компания Dogma построит в Новороссийске микрорайон «Порто-Ново». Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он разместится в Приморском районе города-героя. Инвестиции в проект составят 17 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. пойдет на благоустройство.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор ООО «Афипский НПЗ» Алексей Сидоров на ПМЭФ-2025 заключили соглашение о взаимодействии в рамках завершения масштабной модернизации предприятия стоимостью свыше 200 млрд руб.

Компания «Суворовский редут-Кубань» построит хлебокомбинат со складами вдоль трассы Краснодар-Кропоткин. Объем инвестиций составит около 1 млрд руб. Проект планируют завершить к 2027 году.

ООО «Звезда столицы» возведет логистический центр со складами в районе улицы Красных Партизан. Размер вложений — около 500 млн руб, количество рабочих мест — 60.

Опытно-конструкторское технологическое бюро «Ракита» создаст завод металлоконструкций в промзоне на ул. Демуса. Завод будет выпускать каркасы зданий, ограждения, навесы, скамейки и элементы благоустройства для строительных, промышленных и муниципальных заказчиков. Инвестиции в проект составят почти 570 млн руб.

Компания «Ромекс-Кубань» построит в Ростовской области универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров с объемом инвестиций 4 млрд руб.

Ростех построит новые энергоблоки ТЭС «Ударная» в Крымском районе Кубани. В результате общая мощность станции превысит 1 тыс. МВт.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Анапы Василий Швец и представитель СИБУРа Алексей Козлов подписали протокол о реновации курортного комплекса с инвестициями свыше 8 млрд руб.