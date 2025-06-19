Первый день ПМЭФ-2025 для Краснодарского края: главное

Краснодарский край принимает участие в XXVlII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. В первый день форума представители власти и бизнеса региона провели десятки встреч и подписали первые соглашения. Ключевые сделки первого дня — в обзоре «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Завод радиоаппаратуры для беспилотников построят в Краснодаре. Соглашение о создании производства подписали с ООО «АТЭК-С Инжиниринг». Инвестор планирует вложить 750 млн руб.

«Магнит» построит в Омске логистический центр за 3 млрд руб. Он будет введен в эксплуатацию весной 2026 года. Комплекс будет обрабатывать продовольственные и непродовольственные товары.

В рамках ПМЭФ-2025 подписали четыре соглашения о строительстве в Анапе трех пятизвездочных гостиниц и расширении детского лагеря. Инвестиции в строительство превысят 43 млрд руб.

СК «Семья» построит в Новороссийске новый микрорайон за 74 млрд руб. Проект предусматривает строительство двух школ, четырех детских садов, поликлиники на 500 посещений в день и пр.

Администрация Краснодарского края, мэрия Горячего Ключа и LeePrime Group (AVA Group) подписали соглашение о строительстве пятизвездочного санаторного комплекса LeePrime wellness resort Goryachy Klyuch. Проект предполагает возведение курорта на 120 номеров с бальнеологической и физиотерапевтической базой, а также консультационно диагностическим центром. Срок реализации оценивается в три с половиной года, объем инвестиций — более 5 млрд руб.

Сбер и группа компаний «Горница», специализирующаяся на производстве посуды в Краснодарском крае, объявили о расширении стратегического партнерства. В рамках сотрудничества обсуждается реализация проекта на 1 млрд руб., который поможет весомо нарастить производство посуды из композитного стекла в Армавире.

Компания «Термапарк» вложит 3,3 млрд руб. в термальный курорт на 9 га в Мостовском районе, предусмотрев гостиницу на 267 номеров, бассейны, спа комплекс, ресторан и инфраструктуру для однодневных гостей. Выход на проектную мощность ожидается к 2031 году.

В Кабардинке инвестор санатория «Жемчужина моря» построит новый корпус, оборудует медблок, модернизирует водолечебницу, пляж и парк, а также возведет спортивный кластер с 50-метровым бассейном. Объем вложений — около 600 млн руб., запланировано 120 рабочих мест.

Краснодарский край и Ростовская область заключили соглашение о совместном развитии креативных индустрий.

Краснодарский край заключил пять трехсторонних соглашений о создании импортозамещающих производств на общую сумму 6,2 млрд руб.

Краснодарский завод «Сатурн» запустит производство фотоэлектрических преобразователей космического назначения. В создание дополнительной линии инвестируют 1,9 млрд руб.

В Горячем Ключе планируют построить парк развлечений стоимостью не менее 10 млрд руб. Инвестор находится на этапе разработки проекта, соглашение о его реализации могут заключить в 2026 году.