Водителя Амала Ганбарова признали виновным по делу о гибели преподавателя в ДТП

Первомайский райсуд Ижевска признал 34-летнего водителя Амала Ганбарова виновным в смертельном ДТП, в котором погибла преподавательница УдГАУ Елена Шляпникова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. Его отправили в колонию-поселение на один год, а также лишили права управлять транспортом на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, Амал Ганбаров на BMW X5 сбил преподавательницу утром 31 января. Она переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. Ему вменялось нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемый возместил 4 млн руб. причиненного вреда. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. После этого дело с участием Амала Ганбарова взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.