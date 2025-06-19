«Роскосмос» ведет переговоры о строительстве двух космодромов в Азии

Россия ведет переговоры о строительстве космодромов с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но пока конкретных договоренностей нет. Об этом 19 июня заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе сессии «Космические технологии — будущее экономики услуг» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Не буду сейчас называть две страны АТР, которые рассматривают возможность строительства совместно с Россией двух стартовых столов, двух космодромов. Пока еще не стадия, когда мы пожали руки, но и в этом направлении мы движемся»,— уточнил глава госкорпорации.

О том, что Россия предлагает «дружественным странам» проекты совместного строительства космодромов, заявил в ноябре 2024 года тогдашний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В том же году сообщалось, что Индонезия будет сотрудничать с Россией для завершения планов строительства первого в Юго-Восточной Азии космодрома на острове Биак в северо-восточной провинции Папуа. Подобные планы также обсуждались с представителями Малайзии, но на текущий момент сообщений о прямом участии российской госкорпорации в этом проекте не поступало.

Дмитрий Сотак