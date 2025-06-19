Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут «полномасштабные переговоры» в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора двух лидеров. Переговоры пройдут в рамках визита господина Путина в Китай по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии.

«Условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября,— сказал господин Ушаков. — А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры».

По словам Юрия Ушакова, 3 сентября Владимир Путин также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

17 июня Юрий Ушаков заявил, что российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне за всю историю. Он отметил, что обе стороны удовлетворены этим.

Владимир Путин и Си Цзиньпин в предыдущий раз проводили переговоры в Москве 8 мая. Президент России говорил, что готов посетить Китай с официальным визитом. В конце мая замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Москва и Пекин начали готовить программу лидеров двух стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Великие кормчие».

Анастасия Домбицкая