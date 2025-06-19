Прядеин: население Екатеринбурга увеличилось на 20 тыс. человек за счет миграции

Численность постоянного населения Екатеринбурга по итогам 2024 года превысила 1,59 млн человек за счет миграционных потоков, сообщил членам думских комиссий по бюджету и экономическому развитию директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. «В 2024 году мы преодолели тенденцию к сокращению численности населения, установившуюся в период пандемии. Естественная смертность превысила рождаемость на 1040 человек за 2024 год, но за счет миграционных потоков мы получили прирост на 20 тыс. человек»,— пояснил чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Прядеин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в среду, господин Прядеин отмечал, что число умерших горожан по сравнению с 2023 годом увеличилось с 16,4 тыс. до 16,8 тыс., количество родившихся — уменьшилось с 16 тыс. до 15,7 тыс. «Это связано со старением населения и с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста»,— добавил глава департамента.

Василий Алексеев