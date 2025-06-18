Население Екатеринбурга сократилось на 1 тысячу человек в 2024 году

Естественная убыль населения Екатеринбурга увеличилась по сравнению с 2023 годом и составила 1 040 человек в 2024 году, сообщил на заседании думской комиссии по соцзащите и здравоохранению директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. Чиновник отметил, что число умерших увеличилось с 16,4 тыс. до 16,8 тыс., количество родившихся — уменьшилось с 16 тыс. до 15,7 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Демографическая ситуация нормализовалась после пандемии, по сравнению с 2023 годом произошло небольшое увеличение количества умерших и сокращение количества родившихся. Это связано со старением населения и с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста»,— пояснил господин Прядеин. По его данным, в период пандемии коронавируса в 2021 году число умерших в городе составило 22,7 тыс. жителей, родившихся — 16,9 тыс. человек.

Глава департамента подчеркнул, что в 2024 году власти сократили число случаев по младенческой (с 3,8 на 1 тыс. человек в 2023 году до 3,6), детской (с 0,39 на 1 тыс. человек в 2023 году до 0,34) и материнской смертности (с 12,5 на 100 тыс. детей, родившихся живыми, в 2023 году до 6,4). По словам чиновника, количество умерших от новообразований в городе на 100 тыс. человек снизилось с 207,5 в 2023 году до 203 в 2024 году.

Алексей Прядеин добавил, что в 2024 году власти зафиксировали увеличение числа случаев смертности горожан в трудоспособном возрасте (с 253 на 100 тыс. человек в 2023 году до 272,4) и от болезней системы кровообращения (с 530,7 на 100 тыс. жителей в 2023 году до 548,8).

Василий Алексеев