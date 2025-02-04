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В Уфе экс-инспектора таможни подозревают в получении взяток

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего главного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста. Он подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления СКР.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант уголовного дела в 2022-2023 годах получал деньги от некого предпринимателя, «занимающегося внешнеэкономической деятельностью». Общая сумма вознаграждения составила больше 200 тыс. руб. За эти деньги, как установило следствие, экс-инспектор, в частности, беспрепятственно и ускоренно рассматривал заявления об уплате утилизационного сбора на ввоз автомобилей на территорию страны.

Венера Хисамова

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