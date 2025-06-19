Песков назвал условия встречи Путина, Трампа и Зеленского

Встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна быть результатом длительной работы и «уже подготовленных точек», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек»,— сказал представитель Кремля РБК.

28 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такую возможность допустил и американский президент. Турция заявила о готовности провести подобную встречу на своей площадке. Владимир Зеленский говорил, что только он может обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лусине Баласян