Зеленский заявил, что только он может вести переговоры с Россией о территориях

Украинская делегация на переговорах с Россией не имеет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, обсуждать эти вопросы может только он на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим»,— сказал Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline. По его словам, если Украина получит гарантии безопасности, исключающие возобновление боевых действий, то территориальные вопросы можно будет обсуждать со временем дипломатическим путем. «И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь»,— подчеркнул украинский президент.

Как пояснил Владимир Зеленский, делегация Украины имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов и прекращения огня. На последнем раунде переговоров, состоявшемся в Стамбуле 2 июня, украинская сторона выступила за личную встречу лидеров России и Украины. Российские переговорщики передали позицию Владимира Путина: встреча на уровне глав государств возможна, однако перед этим необходимо подготовить проект мирного соглашения.

Лусине Баласян