Ограничения мобильного интернета в Удмуртии объяснили угрозами атак БПЛА

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», система временных ограничений мобильного интернета в регионе вводится как одна из эффективных мер на случай атак вражеских беспилотников. Изданию сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС, что ограничения будут действовать во время режима «Беспилотная опасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Напомним, система временных ограничений мобильного интернета вводится в регионе с 18 июня. Такое решение приняли на оперативном штабе Удмуртии. «В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснется жителей ряда районов республики»,— говорилось в сообщении.

Сотовая связь и проводной интернет продолжат работать. Жители республики смогут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты и распечатать QR-коды с реквизитами компаний.